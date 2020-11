In Ticino 378 casi, 5 deceduti

BELLINZONA - Un'altra giornata di battaglia, sul fronte del Covid in Ticino. Nelle ultime 24 ore sono stati 378 i tamponi con esito positivo, secondo i dati forniti stamattina dal Dss. Un aumento sensibile rispetto ai 255 di ieri. Negli ospedali ticinesi sono entrati altri 33 pazienti con sintomi gravi, per un totale di 207 persone ricoverate, di cui 16 in cure intense.

Anche il bilancio dei decessi si aggrava ulteriormente. Sono 5 le vittime registrate, che portano a 377 il totale dall'inizio della pandemia. Anche in uscita per fortuna i numeri aumentano, ma lentamente: sono 16 i pazienti dimessi, in linea con il trend degli ultimi giorni (martedì erano stati 14, lunedì 10).

Per quanto riguarda i positivi, il dato è aumentato in modo deciso rispetto a martedì, quando sono stati contati 255 nuovi contagi. Lunedì erano stati invece 333. In totale da febbraio salgono a 8858 gli infettati nel nostro cantone, su un totale di 182.303 in Svizzera. Il tasso di positività in Ticino si è attestato al 23 per cento negli ultimi quattro giorni, inferiore rispetto alla media nazionale (27 per cento).