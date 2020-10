In Ticino 137 nuovi casi

BELLINZONA - Il Covid continua a macinare contagi in Ticino. Sono 137 i positivi registrati nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto l'ufficio del medico cantonale.

Sale così a 4654 il totale dei positivi nel nostro Cantone dall'inizio della pandemia, otto mesi fa. Rispetto a ieri, quando si erano contati 26 nuovi contagi, l'aumento è netto e in linea con i dati di settimana scorsa, dove i positivi si erano attestati sul centinaio al giorno.

Il numero dei decessi rimane per fortuna stabile, 352 in totale. L'ultima vittima in Ticino risale a domenica, ed è stata comunicata ieri: la seconda nel giro di una settimana. I pazienti ricoverati salgono invece a 31, di cui due in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri). I pazienti dimessi dagli ospedali da febbraio sono 941, uno in più rispetto a ieri.

Intanto l'epidemia continua a diffondersi, nelle scuole e nelle case anziani. Ieri una classe delle medie di Minusio è stata posta in quarantena, dopo che due allievi erano risultati positivi. E purtroppo il virus è stato rilevato di nuovo in una casa anziani, a Castel San Pietro, con tre casi positivi.