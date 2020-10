Dopo 26 anni, chiude il Bar Castello di Bellinzona

Giornalista in formazione

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

BELLINZONA - Il Bar Castello, di Bellinzona, chiude dopo 26 anni di attività.

La notizia arriva direttamente dal titolare, Potito De Girolamo, che ha commentato come la decisione «non sia stata per nulla semplice».

«Parte di me muore con la chiusura» continua il gestore, spiegando come «le generazioni cambiano, così come le aspettative e le esigenze delle persone che vivono nella nostra bellissima città».

Tuttavia, De Girolamo ha qualcos'altro in cantiere: «sono pronto ad affrontare una nuova sfida che porti per tutta Bellinzona, e non solo, una nuova linfa vitale».

Perciò, nonostante l'amarezza per la chiusura, l'invito finale ai bellinzonesi è quello di stare pronti per ciò che sta per arrivare.