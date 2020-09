La rivoluzione di Radio Ticino: news 7 giorni su 7

LOCARNO - Un cocktail esplosivo tra informazione e intrattenimento. È quanto offre Radio Ticino che questo lunedì svela agli ascoltatori il nuovo palinsesto. Oltre a nuove coppie in doppia conduzione, la grande novità è rappresentata dalle news, presenti 7 giorni su 7, da due giornalisti quotidianamente in onda e da una presenza ancora più forte sul territorio per raccontare nitidamente la realtà della Svizzera italiana.

“Quanto andrà in onda da questo lunedì è il frutto del lavoro di mesi, iniziato nel bel mezzo dell’emergenza sanitaria – dice Angelo Chiello, caporedattore di Radio Ticino – quando abbiamo sentito chiaramente da parte degli ascoltatori la necessità di avere costantemente un punto di riferimento. Noi siamo al 100% al servizio degli ascoltatori e abbiamo cercato di capire come tradurre il tutto in un nuovo format, che ci ha portato a un massiccio lavoro di riorganizzazione e a un potenziamento dell’offerta nonostante le forze ridotte. Si tratta di un nuovo concetto, più fresco, che non si basa più su rubriche e contenitori come nello schema più classico delle emittenti, ma su un prodotto più ricco di contenuti e più dinamico. Io, come capiterà al collega di redazione, Alessio von Flüe con Daiana Crivelli dalle 17.00, condurrò una trasmissione dalle 9.00 alle 12.00 con Margherita Zanatta, che prenderà il titolo “Marghe&Chiello Show”. La scomessa è quella d'intrattenere e informare al tempo stesso, portando ospiti in onda, ma con una lettura più energica, chiara e più pratica dell’attualità, dando spazio agli ascoltatori e sorprendendo questi ultimi attraverso collegamenti quotidiani grazie a un giornalista presente sul territorio, tra Ticino e Grigioni italiano. Non ci precludiamo nulla. Parleremo di politica, di tradizione, di sport, oppure dei temi più caldi, per esempio legati al mondo del lavoro o alla famiglia. Per chi ci ascolta sarà sicuramente una bella sorpresa!”.

I notiziari andranno in onda a partire dalle 6.30 per accompagnare tutti, lavoratori e famiglie, già dalle prime luci dell’alba. Un flusso d’informazione continua che si traduce in due edizioni principali, alle 7.30 e alle 18.45 (quest’ultima interamente dedicata alla cronaca regionale) e in news in formato flash a ogni punto ora fino alle 18.00. Non è finita qui, l’altra novità è che i notiziari troveranno posto sia il sabato sia la domenica.

Matteo Vanetti, Direttore di Radio Ticino: “abbiamo deciso d'investire ancora di più nell’informazione, si tratta di offrire un prodotto comunque innovativo che possa soddisfare la sete di notizie di chi è all’ascolto, soprattutto in questo preciso momento storico in cui è fondamentale avere gli elementi giusti per leggere la realtà che ci circonda. Accanto a musica selezionata, seguendo lo schema della “hit radio”, la nostra missione sarà quella di arricchire la programmazione quotidiana ponendo un forte accento sull’attualità, in un giusto mix di spensieratezza, intrattenimento e informazione”.

I programmi

Sveglia alle 6.00 con Startup, con il trio Buracchio, Rotondo e Vanetti, dalle 7.00 Rafting con Aldo Paolini e Filippo Morandi. Dalle 9.00 Marghe&Chiello Show, alle 12.00 spazio a Riccardo Medri, lo smart speaker, in “Ok Zio”. Alle 15.00 Roxy condurrà “Zoom”, mentre dalle 17.00 alle 19.00 Daiana Crivelli e Alessio von Flüe daranno vita ad “A2”. Il fine settimana, inoltre, andrà in onda Alex Uboldi con “Nato spettinato”, dalle 9 alle 13.00. L’offerta verrà arricchita con “Zona 30”, “Il drone” e “Roxy Bar”. Tutte le trasmissioni possono essere riascoltate direttamente dall’App o dal sito della radio, www.radioticino.com, nella sezione “Replay”.

