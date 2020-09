Coronavirus: 6 nuovi casi in Ticino

BELLINZONA - Restano basse anche oggi le cifre dell'evoluzione della pandemia di coronavirus in Ticino. Nelle ultime 24 ore - come riferito questa mattina dalle autorità cantonali - sono state confermate sei nuove infezioni.

Dall'inizio dell'emergenza nel nostro Cantone (che risale allo scorso 25 febbraio), il numero di contagi da nuovo coronavirus accertati sale quindi a quota 3'577.

Resta, fortunatamente, immutato invece il bilancio dei decessi legati al Covid-19. L'ultima vittima, la 350esima, risale infatti allo scorso 12 giugno.

E invariata resta anche la situazione ospedaliera. Al momento in Ticino non ci sono infatti pazienti ricoverati per complicazioni dovute al contagio da coronavirus. In tutto sono state dimesse 929 persone, delle quali l'ultima nello scorso fine settimana.