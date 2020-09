82 persone in cerca di un organo

LUGANO - Attualmente 82 persone sono in attesa di una donazione di organi in Ticino, ma solo 2842 ticinesi sono iscritti nel registro. La disponibilità nel donare gli organi è molto alta, malgrado questo però il nostro Cantone è il penultimo della Svizzera in termini di percentuale di popolazione iscritta nel registro. Sono queste le informazioni dateci da Swisstransplant, che in vista della giornata nazionale per la donazione degli organi che avrà luogo questo 12 settembre desidera sensibilizzare le persone sull'importanza della donazione d'organi con lo slogan "una decisione per la vita".

Interpellato Franz Immer direttore di Swisstransplant, spiega che a parole la maggior parte è a favore della donazione degli organi. «Il numero delle persone che non sono a favore della donazione resta basso. Tuttavia constatiamo che molte persone non si esprimono e non sanno che non c’è un limite d’età».

A livello europeo la media di coloro che si oppongono alla donazione si attesta attorno al 15%. In Svizzera attualmente risultano iscritti al registro nazionale di donazione di organi 100’000 persone. Pochi secondo Swisstransplant. La nostra nazione continua a essere confrontata con un elevato tasso di rifiuti e questo è dovuto soprattutto al volere dei parenti. Siamo oltre il 60%, una percentuale che risulta una delle più elevate a livello europeo. «Spesso - aggiunge il signor Immer - I familiari hanno difficoltà nel decidere per il defunto se l’argomento non è mai stato discusso precedentemente».