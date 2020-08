Da Migros arrivano le "scatole magiche" anti-spreco

LUGANO - In tempo di crisi, lo spreco alimentare dà ancor più fastidio. Per fortuna i supermercati si organizzano. Migros Ticino ha da poco avviato una collaborazione con Too Good To Go: tramite una app gratuita sarà possibile, in tutte le filiali in Ticino, ritirare delle scatole di prodotti invenduti, a prezzo scontato.

Il contenuto delle "magic box" è una sorpresa: ma Migros garantisce sulla qualità. L'assortimento dipenderà dai prodotti che rimarranno sugli scaffali a fine giornata. L'iniziativa «rappresenta un'integrazione importante al pluriennale impegno contro lo spreco alimentare della cooperativa» spiegano da Migros Ticino. Oltre a vendere a prezzo scontato i prodotti in scadenza, Migros da anni rifornisce il Tavolino Magico e associazioni impegnate nella distribuzione gratuita di alimenti ai meno abbienti.

Il funzionamento dell'app è semplicissimo: l'utente ordina e paga la "scatola magica" direttamente nell'app, e la ritira mezz'ora prima della chiusura nella filiale prescelta. Il punto di ritiro, Servizio clienti o cassa, è indicato sul profilo del punto vendita. Per i negozi alimentari di Migros Ticino l'app Too Good To Go consente all'utente di scegliere tra una porzione mista e una di frutta e verdura mentre per i due take away De Gustibus di Bellinzona e Lugano, che per ora partecipano a una fase di test, si possono trovare pizze, pasti caldi o un insieme di altri prodotti misti. Per il ritiro dell’ordine il cliente utilizza una propria borsa o sacco riutilizzabile, con l’obiettivo di diminuire il consumo di plastica ed essere maggiormente sostenibili.