Inizia la scuola, tra distanze e mascherine (facoltative)

BELLINZONA - Tra il timore per il virus e la speranza per un anno scolastico il più normale possibile, oggi per gli allievi ticinesi torna a suonare la campanella. E tutti quanti si ritroveranno in classe per le tradizionali lezioni in presenza. Lo hanno stabilito le autorità cantonali, come annunciato nelle scorse settimane. Ma in ogni istituto scolastico continueranno a valere misure d'igiene e di distanziamento.

Cosa significa per allievi e studenti? Innanzitutto la questione della distanza: nelle aule della scuola dell'obbligo, il metro e mezzo di distanza va mantenuto tra alunni e docente. Nel post-obbligatorio la misura vale anche tra gli allievi stessi.

Per quanto riguarda le mascherine, sono sconsigliate nelle scuole comunali, in quanto «controproducenti». Per le medie sono facoltative, come pure nelle scuole post-obbligatorie. Ma in queste ultime possono essere obbligatorie se non è possibile il rispetto della distanza sociale.

Anche la refezione scolastica risente delle misure anti-Covid, con una riduzione dei posti a sedere nelle mense nel settore medio-superiore e post-obbligatorio.