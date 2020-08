La pandemia penalizza le lavoratrici, che non ci stanno

BELLINZONA - L'effetto della pandemia sul lavoro femminile in Ticino è stato finora devastante. Si sono persi in media, nei vari settori, il 6,6% degli impieghi: il 100% di tutti quelli persi nel cantone. È quanto emerge dalle cifre pubblicate dall’Ufficio federale di statistica. «La situazione in cui versa il lavoro femminile non può più essere ignorata, date le enormi ripercussioni sociali, immediate e future, sul potenziale di sviluppo economico», scrive oggi la Federazione Associazioni Femminili Ticino Plus (FAFTPlus). Che rivolge al Consiglio di Stato un appello affinché «vengano poste in atto con urgenza misure volte ad arginare l'emorragia dei posti di lavoro delle donne ticinesi e a garantire un'inversione di tendenza».

La situazione ticinese, rispetto alla media svizzera, segnava già prima della pandemia un grave ritardo, con una media di occupazione femminile del 52% a fronte dell'80% svizzero, di cui il 50% circa a tempo parziale. Anche le differenze salariali tra uomini e donne sono strutturalmente molto più elevate in Ticino. L’Ufficio federale di statistica ha recentemente rilevato che, tra il 2014 e il 2018, il gap ticinese è addirittura passato dal 21 al 25% per i quadri medi superiori del privato (contro il 19% nazionale); nei ruoli senza funzione di quadro, la differenza salariale in Ticino è del 15%, il doppio di quella nazionale.

Per FAFTPlus «aggiornare le “Cifre della Parità” ogni due anni, senza indagare più attivamente ragioni e soluzioni, non è una risposta nemmeno lontanamente adeguata alle circostanze».