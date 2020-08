L'obiettivo del PLR: «Manteniamo i posti di lavoro»

BLENIO - Per la tradizionale seduta “extra muros” di fine estate, il Gruppo parlamentare PLR ha visitato quest’anno la Valle di Blenio per una giornata in cui le deputate e i deputati hanno abbinato la visita alle realtà del territorio - come la Scuola Alpina di Olivone e l’Azienda agricola Croce a Ghirone - ai lavori di preparazione per il ritorno dell’attività del Gran Consiglio.

Al centro delle discussioni politiche - precisa una nota - vi è il futuro del mercato del lavoro ticinese alla luce della crisi Covid. Nel corso della riunione, il Consigliere di Stato Christian Vitta ha tracciato un primo parziale bilancio per quanto concerne le finanze cantonali e l’evoluzione dei conti pubblici.

Il Gruppo parlamentare ha condiviso il principio della sostenibilità senza dimenticare lo sviluppo economico. In questo senso - conclude la nota - è stata definita la vera priorità del PLR per i prossimi mesi e anni: «Il mantenimento dei posti di lavoro».

PLR