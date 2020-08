Un sabato di sassate in riva al lago

ASCONA - È stato un sabato di grande festa sul lungolago di Ascona. L'ennesimo da quando il municipale Tiziano Broggini ha avuto l'intuizione geniale di portare in riva al Verbano il campionato ticinese di lancio del sasso. Nona edizione e un nuovo record tra gli atleti maschili. «Sembra banale l'idea di lanciare un sasso – dice Broggini –. Ma qui c'è dietro tanta storia. Storia delle nostre tradizioni svizzere».

Il nuovo record – I presenti alla manifestazione provengono solitamente da ogni angolo della Svizzera. E anche dalle nazioni limitrofe. Nella categoria maschile, il vodese di Forel, Yvan Chapuis, ha stabilito il nuovo record con un lancio lungo 6 metri e 38 centimetri. A seguire, Urs Hasler (Hellikon, Argovia), Martin Jakober (Stalden, Vallese), Peter Bollhalder (Fontnas, San Gallo). Quinto posto per il ticinese Filippo Bignasca di Cademario (il suo lancio è stato di 5,01 metri).

Nel 2021, un'edizione speciale – Oltre un centinaio i partecipanti, tra cui anche diverse donne. Nella categoria femminile, i primi cinque posti sono occupati da Michela Dal Boni (5,76 metri, proveniente da Venegono, in Italia), Tuula Roininen (Ascona), Iliana Salcedo (Gallarate), Valentine Mauron (Villars-sur-Glâne, Friburgo), e Consuelo Cereghetti (Mendrisio). «Come presidente faccio i complimenti a tutti, sia per il comportamento sportivo, sia per aver rispettato al 100% le direttive anti Covid. Quella del 2021 sarà un'edizione speciale. Festeggeremo i nostri 10 anni. L'appuntamento è dunque per l'anno prossimo».

Tio/20Minuti