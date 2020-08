La photo challenge di Lorenzo: «Fatevi una foto con la scritta»

LUGANO - Da Houston a NIzza, da Toronzo ad Amsterdam. La promozione turistica di molte città passa anche e soprattutto attraverso i social grazie a foto scattate davanti a originali insegne riportanti il nome della destinazione. E da un po' di tempo Lugano non è da meno: sulla banchina di legno situata sul lungolago, di fronte al Palazzo Civico, è infatti spuntata un'insegna di legno con la scritta "I love Lugano".

Sono in molti coloro che l'hanno già postata su Instagram, Facebook & Co. E oggi ci si è messo anche l'ex pilota motociclistico Jorge Lorenzo, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae in compagnia del sindaco Marco Borradori con la scritta "I love Lugano". E lancia così la photo challenge in salsa luganese: «Venite a visitare questa bella città e fatevi una bella foto con la scritta. #photochallenge #ilovelugano #luganoregion».