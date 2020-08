Il Cervino ticinese festeggia così

BLENIO - Il Sosto festeggia il Natale della patria. Per il Primo d'Agosto, il "Cervino del Ticino" si è illuminato con i colori della bandiera svizzera, una grandiosa opera firmata dall’artista delle luci Gerry Hoffstetter.

Lo spettacolo è una sorta di "saluto di ritorno" dopo quello andato in scena sul Cervino a marzo, simbolo di unità nazionale di fronte al Covid.

Oltre alla bandiera svizzera, sulla faccia della montagna è stato proiettato lo stemma del Vallese, del Ticino, del Comune di Blenio - finanziatore del progetto - e l'hashtag #blenio.

La sindaca di Blenio Claudia Boschetti Straub ha sottolineato come l'installazione punta (letteralmente) i riflettori su «una regione che negli ultimi anni ha saputo proiettarsi verso il futuro».

«Iniziative come questa fanno molto piacere» ha rilanciato il presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi. «Usciamo da un periodo difficile, in particolare per il Ticino, e non abbiamo ancora passato il guado. Continuiamo così, verso una nuova normalità».

foto comune di Blenio