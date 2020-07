Un conto corrente irrequieto

LUGANO - È bufera sul conto corrente di Attilio Fontana all'Ubs di Lugano. Oltre confine, la stampa oggi ha fornito nuovi dettagli sul patrimonio ereditato in Ticino dal presidente della Lombardia. Soldi finiti nel mirino della Procura di Milano, per via di una donazione "sospetta" a un cognato del governatore, fornitore di camici alla Regione durante la pandemia.

Insomma, una questione di famiglia. Il conto luganese venne aperto dalla madre di Fontana, di professione dentista: nel 2015 conteneva 5,3 milioni di euro, dichiarati al Fisco italiano dall'erede - allora sindaco di Varese - tramite voluntary disclosure.

Incalzato da magistrati e giornalisti, il governatore leghista ha dichiarato nei giorni scorsi che il conto era «praticamente inattivo» dagli anni '80. Ma oggi, Repubblica e altri giornali hanno reso noti i movimenti bancari nell'ultimo decennio. Nel 2010 il saldo di Fontana all'Ubs si ingrossa di 129.000 euro, nel 2011 diminuisce di mezzo milione, nel 2012 cresce di 442.000 euro, e di altri 200.000 euro nel 2013. Nei due anni successivi, arrivano altri 600mila euro.

Altro che conto "inattivo". Ora gli inquirenti italiani vogliono capire da dove venivano, e come sono stati spesi quei soldi, protetti da due trust creati alle Bahamas sempre dalla madre di Fontana. Il governatore lombardo ha assicurato che è tutto in regola, ed esclude che i genitori abbiano evaso il fisco. «Mio papà era dipendente della mutua, mia madre era una super-fifona, figurarsi evadere. Non so davvero dire perché portassero fuori i loro risparmi» ha dichiarato in un'intervista.