Società di tiro disarmate a causa del coronavirus

LUGANO - L’emergenza coronavirus ha colpito anche il bersaglio delle società di tiro. A causa della pandemia, il tiro obbligatorio è stato sospeso per tutti i circa 5'000 militi ticinesi astretti al servizio. C’è comunque la possibilità, volontariamente e nel rispetto delle disposizioni federali, di prendere parte a qualche sessione di tiro. Ma se lo scorso anno, per il solo tiro di campagna (puramente volontario), avevano presenziato 3'600 partecipanti con il fucile e 3'100 con la pistola, quest’anno la situazione è differente.

«Il calo dell’affluenza va dal 50% al 100% rispetto allo scorso anno. Dipende dalle singole società, c’è chi ha lavorato bene e ha avuto un buon riscontro e chi purtroppo a queste condizioni ha rinunciato, rimanendo fermo al palo», spiega il presidente della Federazione ticinese delle società di tiro (FTST) Doriano Junghi.

Perdite finanziarie drastiche - La sospensione ha però un impatto finanziario di non poco conto per le oltre 50 società di tiro sparse in tutto il Cantone e che si occupano della formazione dei tiratori e dell’organizzazione dei tiri. Anche perché la pandemia aveva già costretto le società a rinunciare all’organizzazione di manifestazioni come tombole o feste campestri, grazie alle quali riescono a raccogliere fondi. «Per alcune società le perdite saranno importanti, per altre addirittura drastiche», conferma Junghi.

Munizioni e indennizzi da Berna - Le società ricevono infatti gratuitamente dalla Confederazione la munizione da mettere a disposizione dei partecipanti per gli esercizi federali (tiro obbligatorio e di campagna). Inoltre percepiscono un indennizzo parziale per il lavoro amministrativo svolto che ammonta a 20.50 franchi per ogni astretto al servizio per il programma obbligatorio, mentre per ogni partecipante al tiro di campagna l’indennizzo è di 10 franchi per ogni cittadino svizzero partecipante.

Tasse sociali vitali - «Trattandosi di un indennizzo parziale per le attività amministrative svolte dalle società, non è previsto al momento alcun aiuto finanziario da parte della Confederazione», spiega Stefano Fedele della Sezione del militare e della protezione della popolazione. Per coprire le spese correnti, alle società non resta che fare affidamento sulle eventuali riserve accumulate negli ultimi anni e sulle tasse sociali e di partecipazione. Proprio a questo proposito Doriano Junghi lancia un appello: «Soci, anche se quest’anno non sparate non abbandonate le vostre società in questo momento. Solo così quest’ultime avranno una buona possibilità di sopravvivere».