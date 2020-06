Una Ballerina bianca nidifica in un’ortensia in vendita

LOSONE - Curiosa situazione in un centro fai-da-te del Locarnese. Ficedula, l’associazione per lo studio e la conservazione degli uccelli della Svizzera italiana, è stata interpellata qualche giorno fa dal negozio per la presenza di un nido di uccello nel vaso di una pianta in vendita al reparto giardinaggio, un’ortensia.

Gli ornitologi di Ficedula hanno appurato la situazione e constatato che il nido in questione appartiene a una Ballerina bianca, un simpatico uccellino bianco e nero, che frequenta volentieri anche i centri abitati purché vi siano dei giardini con prati fioriti sui quali poter cacciare gli insetti di cui si nutre. Con qualche semplice accorgimento è stato possibile garantire alla premurosa Ballerina di continuare indisturbata la sua nidificazione, che verrà portata a termine tra qualche settimana.

Ficedula ha deciso che, al termine della nidificazione, acquisterà simbolicamente l’ortensia, ringraziando i gerenti del negozio per la sensibilità dimostrata.

Ficedula ricorda anche che tutti i nidi sono protetti dalla Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, e la loro distruzione è severamente vietata.