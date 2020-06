Quattro contagi e nessun decesso nelle ultime 72 ore

BELLINZONA - I dati odierni - quattro contagi e zero decessi nelle ultime 72 ore - confermano i numeri molto positivi legati al coronavirus registrati di recente in Ticino. Dallo scorso lunedì 8 giugno, infatti, sono stati segnalati cinque casi di contagio (compresi quelli odierni) e due decessi. Una frenata della pandemia, ormai in atto da parecchie settimane, che il 5 giugno aveva convinto lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) a non più comunicare i dati relativi alle infezioni e ai decessi nel nostro cantone durante il fine settimana e i giorni festivi.

Dati cumulati - I numeri relativi alla pandemia divulgati oggi sono quindi cumulati e si riferiscono alle ultime 72 ore. Negli ultimi tre giorni sono stati recensiti quattro nuovi contagi, ma nessun decesso. Il totale dei casi positivi sale quindi a 3'321, mentre le persone morte a causa del Covid-19 sono 350. Un altro paziente ha invece potuto abbandonare l'ospedale, il numero dei dimessi ammonta ora a 908.