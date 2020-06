Anche la Centovallina torna a varcar la frontiera

LOCARNO - Dal prossimo 15 giugno - data della riapertura completa dei confini tra Svizzera e Italia - anche i treni della Centovallina torneranno a varcare la frontiera italiana. La linea internazionale - come precisato dalle FART in una nota - viene quindi riattivata dopo oltre tre mesi di stop. «Tra Locarno e Domodossola sono garantiti sei collegamenti giornalieri in entrambe le direzioni» (vedi box).

Mascherina obbligatoria in Italia - Per garantire il distanziamento sociale e le misure igienico-sanitarie FART ha predisposto un piano d'azione. Sulla tratta italiana - si legge nella nota - i viaggiatori possono utilizzare solo una parte dei posti disponibili e devono obbligatoriamente indossare una mascherina durante il viaggio. «Il passeggero deve esserne in possesso prima di salire a bordo». In Svizzera, invece, l'utilizzo della mascherina è "solo" fortemente raccomandato in caso non sia possibile mantenere una distanza adeguata tra i passeggeri. «I treni - spiegano le FART - saranno costantemente sanificati. Tutti i convogli sono dotati di erogatori di soluzioni igienizzanti».

Le FART - per ridurre il rischio di contagio - raccomanda di acquistare i biglietti online o tramite i distributori automatici su suolo elvetico.