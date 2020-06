Corinne Suter si è lanciata dalla diga della Verzasca

GORDOLA - L'asso dello sci svizzero Corinne Suter è nota per lanciarsi a rotta di collo sui più impegnativi pendii del mondo. Di solito lo fa in inverno, sulla neve, e spesso con successo. Quest'anno ha centrato una storica doppietta conquistando la Coppa del Mondo di Discesa e di SuperG. Ma anche in estate, la 25enne sembra essere alla ricerca di alte velocità e di una scarica di adrenalina.

Nel weekend di Pentecoste, la Suter si è recata con degli amici in Val Verzasca. E non ha potuto non lanciarsi con il noto bungee jumping situato sulla diga alta 220 metri. La svittese ha poi condiviso la sua esperienza mozzafiato su Instagram. I suoi followers hanno apprezzato: «Coraggiosa come sugli sci», ha scritto un fan. Altri si sono mostrati più preoccupati.

La diga di Verzasca - ricordiamo - ha guadagnato fama internazionale grazie a una scena del film di James Bond - impersonato da Pierce Brosnan - del 1995 "GoldenEye".