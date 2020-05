Nella capitale è di nuovo tempo di mercato: «È stata un'emozione»

BELLINZONA - Un inizio di ritorno alla normalità dopo il lungo lock-down. Vale per tutti. Vale anche per il tradizionale mercato del sabato di Bellinzona che oggi - dopo oltre due mesi di stop (l'ultimo si era svolto il 7 marzo) - ha potuto nuovamente accogliere la gente tra le proprie bancarelle. E la gente, nonostante i vari provvedimenti per contenere la diffusione del virus, ha risposto presente. «È andata molto bene, sebbene ci fosse un po' meno gente dei mercati pre- coronavirus», precisa al telefono un soddisfatto Carlo Banfi. «L'ambiente era bello. Le persone erano contente, alcune addirittura emozionate».

Quello di oggi è però stato un mercato diverso dal solito. Le bancarelle, dovendo rispettare una distanza fisica di sei metri una dall'altra, hanno infatti invaso per la prima volta anche Piazza del Sole. «Abbiamo sistemato qui i gazebi più grandi. Quelli che sul Viale non avrebbero potuto rispettare il distanziamento», continua il responsabile del mercato cittadino. «È una novità a cui dovremo abituarci tutti e che durerà fino a fine emergenza. Come ripiego - ci dice con un sorriso - non è affatto male».

Ad attendere i clienti - che potevano stanziare solo uno per volta nella zona di vendita - oltre a formaggini e salami, anche l'immancabile e imprescindibile flacone di disinfettante. I provvedimenti messi in atto dai commercianti e città hanno avuto la supervisione di alcuni agenti. «Abbiamo richiesto la loro presenza per capire se tutto fosse in ordine. E possiamo essere soddisfatti. Le persone hanno capito e hanno rispettato le regole. Anche se per sabato prossimo proporremo alcune piccole modifiche, magari spostando qualche bancarella troppo vicina».

Attese per acquistare e distanze sociali. Sacrifici accettabili per un semi-ritorno alla normalità che gli appassionati del tradizionale appuntamento aspettavano ormai da troppo tempo. Il mercato di Bellinzona è tornato.

Ti-press (Samuel Golay)