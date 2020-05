Domani riapre il passo del San Gottardo

AIROLO - Il Passo del San Gottardo verrà riaperto domani, mercoledì 20 maggio, alle 11.00. I viaggiatori avranno così un'alternativa al tunnel durante il ponte dell'Ascensione.

La riapertura 2020 è anticipata rispetto a quelle degli ultimi anni. Nel 2018 la strada che collega Andermatt ad Airolo fu riaperta il 25 maggio, mentre l'anno scorso le automobili poterono transitare sul passo del San Gottardo solamente a partire dal 7 giugno.

Gli altri passi urani - La storica via, che collega il canton Uri e il Ticino, è il terzo valico urano ad aprire dopo il Passo del Klausen (UR/GL) e quello dell'Oberalp (UR/GR). Il Passo del Susten (UR/BE) - sottolineano le autorità urane in una nota odierna - è per ora percorribile solo fino al Sustenbrüggli e la sua completa riapertura non dovrebbe avvenire prima del 26 giugno. Anche la strada del Furka (UR/VS) è accessibile solo fino a Tiefenbach. Il via libera - in questo caso - dovrebbe arrivare attorno al 10 giugno.