La Città riapre, ma con prudenza

LUGANO - Nel fine settimana riaprono parchi pubblici, aree di svago e aree di gioco. Lo ha deciso oggi il Municipio, che intende però sensibilizzare la popolazione al rispetto delle norme di comportamento e ha pensato per questo a un sistema di cartellonistica (vedi allegato). «Un atteggiamento responsabile è infatti essenziale affinché la popolazione possa fruire degli spazi verdi in modo sicuro», scrive la Città.

Non saranno invece accessibili i campi da gioco, poiché gli sport di contatto sono vietati dalle direttive federali in materia di gestione Covid-19.

La decisione di chiudere le aree verdi era stata presa dalla Città per ragioni di sicurezza con clausola generale di polizia, dopo verifica del non rispetto della direttiva federale di divieto degli assembramenti con più di 5 persone emanato il 21 marzo dalla Confederazione. Ora il Municipio riapre, senza introdurre restrizioni di orari o logistiche. Ma annuncia che monitorerà l’evolvere della situazione e interverrà in caso di non rispetto delle regole di comportamento. «Laddove necessario, la Città si riserva di intervenire prevedendo misure di distanziamento».