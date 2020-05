Speranze e paure di 107 bambini in uno striscione

GRONO - 107 disegni e un messaggio. Che uniti formano un coloratissimo striscione. È questa l'iniziativa che hanno avuto alle scuole comunali di Grono. Un modo originale per far sentire la vicinanza alla popolazione, esprimendo le emozioni dei bambini in questo periodo particolare.

«In questo periodo un po’ strano siamo qui, con i nostri pensieri, con le nostre speranze, le nostre paure ma soprattutto i nostri disegni», si legge sul messaggio aggiunto a corredo delle opere degli allievi. Un modo alternativo per abbracciare tutti gli abitanti del Comune del Moesano (ma non solo) e per dire che «uniti ce la faremo».

L’idea è nata dalla mamma di un’allieva, che ha raccolto i disegni di tutti gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola elementare (107 in totale), e ha in seguito fatto stampare lo striscione da una tipografia.

lettore tio.ch/20minuti