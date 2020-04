Niente Castle On Air, appuntamento al 2021

BELLINZONA - La settima edizione di Castle On Air non si terrà nel luglio di quest'anno, ma nello stesso mese del 2021.

Confrontati con l'emergenza coronavirus, gli organizzatori del festival musicale bellinzonese hanno comunicato il rinvio di un evento che, nell'arco di questi anni, ha portato a Castelgrande artisti del calibro di Franco Battiato, Francesco de Gregori, Jarabe de Palo, Antonello Venditti, Elisa, i Måneskin...

«Anche quest’anno avremmo voluto illuminare Castelgrande con una strepitosa settima edizione del Festival, ma in questo momento la priorità assoluta è la salute del nostro pubblico e di tutto il nostro staff» ha scritto sui social il team GC Events. «Ringraziamo tutti i partner del Festival per il supporto e tutti voi per la comprensione, siamo sicuri che sarà ancora più bello ritrovarsi nella magica atmosfera di Castle On Air il prossimo anno, quando avremo ritrovato la serenità di condividere la passione per la musica e gli abbracci della gente».