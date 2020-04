Il segnale di Cevio sui rustici: «Basta incarti a Berna»

CEVIO - «Finché non ci sarà un atteggiamento più collaborativo il Municipio di Cevio non invierà più a Berna incarti in materia di rustici». Il segnale, conferma il sindaco Pierluigi Martini, è stato messo nero su bianco dall’Esecutivo nelle osservazioni ad un ricorso inoltrato dall'Are (l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale). Ed è un gesto che ricorda la scarpa battuta sul tavolo, anzi lo scarpone: «Se l’Are vuole collaborare - prosegue Martini - metta gli scarponi e venga a vedere. Quando non si conosce un territorio è difficile giudicare da un ufficio».

È questa la vibrante reazione ad un ricorso ritenuto «pretestuoso», ma in verità è anche l'ultimo capitolo della decennale e irrisolta querelle cantonale sulla riattazione dei rustici. E poco importa se il ricorso inoltrato dall’Are riguarda il cambiamento di classificazione (da meritevole di conservazione 1d a meritevole 1a) di una costruzione stimata poco più di 5mila franchi nella frazione di Bignasco. È appunto l'irrilevanza dell'oggetto a provocare la protesta.

La questione è di principio, spiega il sindaco: «L’Are è naturalmente il supervisore per lo sviluppo territoriale, ma ultimamente si ha l’impressione che questo controllo ecceda i limiti democratici e i compiti del federalismo».

Da qui il segnale: «Un segnale molto semplice - dice il sindaco -. Noi non manderemo più nulla all’Are per quanto riguarda le domande di costruzione per le riattazioni fuori zona».

In genere si tratta di incarti che vengono trasmessi al Cantone, che decide poi tramite gli uffici dello Sviluppo territoriale del Dipartimento del territorio. «Nel caso specifico Bellinzona ha autorizzato la licenza. Ma l’Are ha fatto ricorso chiedendoci di inviare loro la documentazione. Ora, come vale per tutti i cittadini, se Berna vuole vedere l’incarto mandi qualcuno a Cevio. Non abbiamo quindi proibito all’Are di visionare la documentazione».

Il casus belli è solo la goccia: «La situazione dei rustici ticinesi è completamente diversa dal resto della Svizzera. Per averne una vera comprensione bisognerebbe venire qui per vedere coi propri occhi. Non parliamo di ville fuori zona con la piscina. Si tratta di recuperare dei rustici che sono meritevoli». Il Municipio di Cevio, aggiunge il sindaco, «è cosciente che ve ne sono molti da non toccare e lasciar andare in rovina. Ma alcuni meritano di essere riattati. Noi, e i nostri uffici, conosciamo il nostro territorio. Altri no e questo dà fastidio». In conclusione, sottolinea il sindaco, «è anche una questione di fiducia verso l’autorità ticinese. Lo Sviluppo territoriale del Canton Ticino ha dato l’ok a questa riattazione, come ad altre, vogliamo fidarci del Cantone oppure no? Questa è la domanda di fondo».