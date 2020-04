La coppia in streaming, per non impazzire

MORCOTE - Lui, Grant Benson, è uno speaker inglese trapiantato in Italia, e ri-trapiantato da una decina d'anni a Morcote. Lei, Daniela Moroni, si occupa di pubbliche relazioni, ma da qualche tempo la sua unica relazione è quella con il compagno. Da marzo infatti la coppia è bloccata in casa per il lockdown: e ha trovato una soluzione curiosa per non impazzire.

«All'inizio abbiamo messo in ordine i libri, i dischi, ridipinto il salotto e il bagno» raccontano. «Ma a un certo punto, come molte persone nella nostra situazione, non sapevamo più cosa inventarci». Ecco allora l'idea. Da alcuni giorni l'appartamento in cui i due convivono è diventato una stazione radio improvvisata. Hanno creato un canale in streaming, Radio Morcote International, e un sito internet.

L'apparecchiatura in casa non mancava. Benson, 57 anni, per una vita voce di Radio Number One - e prima dell'emittente "pirata" inglese Radio Caroline - ha rispolverato i ferri del mestiere. «Abbiamo cominciato ad andare in diretta assieme ad amici e conoscenti che si trovavano come noi in isolamento, in orario aperitivo. Un modo per rimanere vicini nella distanza» racconta Benson.

Con il trascorrere della quarantena, però, la cosa ha preso piede. «C'è stato molto passaparola, ci siamo accorti che gli ascolti schizzavano, così abbiamo acquistato la frequenza e abbiamo provato a fare sul serio» spiega Daniela. I due on air si raccontano, scherzano, litigano amorevolmente: una fotografia della vita di coppia al tempo del Covid-19, in cui molti si riconoscono.

«Ci seguono da Hong Kong al Sudamerica, dagli Stati Uniti a Morcote» spiegano. La "perla del Ceresio" è sullo sfondo. «Cogliamo l'occasione per parlare anche del nostro territorio, di questo bellissimo paese di cui ci siamo innamorati e che, vivendo soprattutto di turismo, in questo momento sta facendo fatica». Il futuro? Ora che il lockdown si avvia alla fine, Daniela e Grant ci stanno ragionando. «Pensavamo di organizzare una festa in streaming e chiuderla in allegria. Ma molti ci chiedono di continuare. Stiamo ragionando in questi giorni sul da farsi. Vi faremo sapere».