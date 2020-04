Il gran giorno si avvicina, il matrimonio va rimandato?

BELLINZONA - Primavera ed estate, si sa, sono le stagioni preferite per chi sceglie di sposarsi. Già oltre un anno prima iniziano i preparativi per uno dei giorni più belli e importanti della vita di una coppia. Un periodo stressante, ma anche pieno di gioia e aspettative. Che quest’anno, però, è stato intaccato dal coronavirus. Che fare? Rimandare? Attendere ancora un po? Spostarlo in autunno? O ripensarci per il 2021?

«Difficile fare previsioni» - In realtà rispondere non è così semplice, nemmeno per le autorità. Molti scelgono inoltre di spostarsi nel nord Italia a festeggiare dopo la cerimonia. Cosa dicono le norme in vigore? La “terza fase” per il ritorno alla normalità prevista dal Consiglio federale fissa attualmente l’8 giugno come data per un primo allentamento del divieto di assembramento. Ma i dettagli saranno stabiliti nella seduta governativa del 27 maggio. Il Governo non ha invece preso alcuna decisione in merito alla riapertura di bar e ristoranti. «È difficile in questo momento fare delle previsioni sull’allentamento ed eventualmente il ritiro delle restrizioni - precisa il portavoce dell’UFSP Yann Hulmann -. Bisognerà attendere l’evoluzione epidemiologica».

«È prematuro» - Quante sono le coppie ticinesi toccate dalla situazione? «Alla hotline risulta attualmente soltanto una richiesta» fa sapere la cellula di comunicazione dello SMCC. È giunta da persone che hanno deciso di rinviare le celebrazioni in autunno. «Pur consci delle difficoltà organizzative per questo genere di eventi, dire come evolverà la situazione è al momento prematuro» spiegano.

Coppia forte vs. fragile - Ma che effetti può avere tutta questa situazione sulle coppie? Lo abbiamo chiesto a Angela Nardella, psicologa psicoterapeuta familiare di Clinica Psiche. «Spostare la data di un evento così importante e impegnativo può essere deludente. Ma rimandare è sicuramente accettabile per la coppia forte, che ha una realtà stabile. Se già c’era insicurezza, invece, questo periodo può portare a riflessioni importanti».

L’incertezza e il futuro - Se nella coppia sono presenti problemi pregressi, il “periodo coronavirus” può diventare fonte di riflessione. «Si riesamina la situazione. Il matrimonio passa in secondo piano, l'impatto sul concetto di morte è più forte - spiega la psicoterapeuta -. Cambia la percezione del presente e del futuro e se nell’unione c’era già incertezza, la persona potrebbe decidere di ripartire da sé, riorganizzando la propria vita, magari ricorrendo anche all’aiuto di un professionista».

Cambia la visione di quel giorno - Diverso è il discorso quando il legame è forte, così come il desiderio di passare la vita insieme. «Ha sicuramente un certo impatto psicologico sui futuri sposi, ma possono tranquillamente farcela - rassicura Nardella -. C’è incertezza nel futuro, ma non riguarda la coppia. Una sensazione di “sospeso” che toglie serenità e rende incapaci di guardare al futuro, anche solo di qui a un mese». La psicoterapeuta spiega come questo periodo possa cambiare nei futuri sposi la prospettiva di quel giorno. «Viene modificata la percezione. Non si vive più come un sogno, in cui la coppia e il loro amore è al centro dell’attenzione. Tutto ora è comunque avvolto da un manto di tristezza e incertezza. Attorno a noi c’è un problema più grande che toglie un po’ di felicità».

«Vince la vita» - Quella che stiamo vivendo è una situazione in costante sviluppo che non rischia però di minare il rapporto delle coppie forti. «La soluzione c’è - conclude Nardella -. Vedere la luce in fondo al tunnel. Immaginare l’evento, prendersi una pausa, vedere come vanno le cose e restare positivi. Mai perdere l’idea della progettualità che ci rende forti e ci tiene ancorati alla realtà. E aiuta a credere nel rapporto. La vita vince sempre».