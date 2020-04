Sul campo da calcio la scritta: "Rimaniamo a casa"

STABIO - "Oggi rimaniamo a casa. Giocheremo domani". Una scritta a grandi lettere è comparsa nelle scorse ore sul campo da calcio di Montalbano, a Stabio. L'intento degli autori (alcuni membri del FC Stabio), è ovviamente quello di sensibilizzare la popolazione in merito all'emergenza Coronavirus.

D'altra parte ancora ieri, complice la bella giornata, molte (troppe) persone erano per strada come se nulla fosse. Senza il benché minimo rispetto delle distanze di sicurezza. Questo, nonostante l'invito delle Autorità a non rilassarsi e non cedere alla tentazione di tornare alla normalità, proprio quando iniziano a vedersi i primi risultati delle disposizioni imposte alla popolazione.

Nella scritta, oltre alla firma degli autori (appunto il FC Stabio) appare anche un ringraziamento, o meglio, un "grande Franco", omaggio a Franco Toffoli (classe 1937), ex giocatore e grande amico del Club. Insomma l'esortazione è chiara e vuole essere un invito a tenere duro in questo difficile periodo.

tio/20min