Merlani: «C’è un leggero rallentamento nella diffusione del virus»

BELLINZONA - A ormai quattro settimane dall’inizio della battaglia, la diffusione del coronavirus «ha rallentato un po’». Lo ha dichiarato oggi il medico cantonale Giorgio Merlani ai microfoni della trasmissione radiofonica "Tagesgespräch" sulla SRF, attribuendo il rallentamento alle restrizioni attuate nella vita pubblica dei cittadini.

Solo una settimana fa, ha ricordato Merlani, il numero di nuove persone infette in Ticino raddoppiava ogni sette giorni. Adesso non è più così, ha aggiunto il medico cantonale. A contribuire al rallentamento, ha aggiunto, potrebbe essere stata la chiusura di bar e ristoranti in vigore dall’11 marzo.