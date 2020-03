Aumentano i contagi e anche i decessi

BELLINZONA - 1'211 contagiati. 53 decessi. Sono questi i dati odierni forniti dalle autorità cantonali (aggiornati alle 8) in merito all'emergenza coronavirus.

In Ticino il numero complessivo di persone positive al virus aveva superato ieri le 1'000 unità con 1'165 casi. L'aumento conteggiato in 24 ore è di 46 casi. E continua purtroppo a crescere il numero dei morti. Da ieri mattina i decessi legati al Covid-19 sono stati cinque.

La situazione nazionale - Nel frattempo in Svizzera (i dati dell'Ufficio federale della sanità pubblica sono aggiornati a ieri, 23 marzo, alle 12) sono stati raggiunti gli 8'060 casi, con almeno 66 morti. Le cifre si basano sulle dichiarazioni che l'UFSP ha ricevuto e inserito fino a ieri mattina, che possono divergere dai dati comunicati dai cantoni. La mappa realizzata da Daniel Probst, dottorando dell'Università di Berna, riferisce (alle 10.30) di 8'858 casi di coronavirus in Svizzera e 115 decessi. Le informazioni presenti sul sito internet si aggiornano ogni ora in base alle cifre ufficiali rilasciate della autorità cantonali.

E nel resto del mondo - A livello mondiale i casi confermati - come si evince dai dati della Johns Hopkins University di Baltimora - hanno nel frattempo superato le 380'000 unità. E i decessi sono oltre 16'500. Il numero più alto di morti legati al nuovo coronavirus (si parla di oltre 6'000) si registra nella vicina Italia, dove i contagi hanno superato le 63'000 unità.

Tutte le informazioni sulla situazione relativa al coronavirus in Ticino e in Svizzera sono disponibili su www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus e su www.ti.ch/coronavirus. Per qualsiasi dubbio è attiva la seguente infoline gratuita: 0800 144 144 (tutti i giorni dalle 7 alle 22). È disponibile anche la Hotline Coronavirus a livello federale allo 058 463 00 00. Si ricorda che il Coronavirus può colpire anche le fasce adulte e più giovani della popolazione. Pertanto è fondamentale che tutti si attengano rigorosamente alle regole d’igiene e alla distanza sociale, misure emanate dalle autorità cantonali e federali.

