Coronavirus, nuovi aiuti a sostegno dell'economia ticinese

BELLINZONA - Il Consiglio di Stato ha adottato altre misure urgenti volte a sostenere l’economia cantonale in questo delicato momento. Misure - si legge in un comunicato - che si inseriscono nel solco di quelle adottate il 13 marzo scorso dalla Confederazione e sono state elaborate a seguito degli incontri svolti negli scorsi giorni con i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, del settore turistico e dei sindacati.

In particolare, quanto adottato dal Consiglio di Stato è rivolto al breve termine e si prefigge di far fronte ai problemi di liquidità di aziende e imprenditori. Parallelamente, vista l’importanza delle indennità per lavoro ridotto e delle fideiussioni per l’accesso al credito bancario, il Governo si è prontamente attivato, anche nei confronti delle autorità federali, per un’ulteriore ottimizzazione di questi strumenti, già toccati dalle misure decise dalla Confederazione.

Le misure adottate dal Consiglio di Stato