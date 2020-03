Con la maschera da sub contro il coronavirus

GRANCIA - In tempi di coronavirus c'è chi si attrezza come può. E se è vero che i noncuranti non mancano, c'è forse chi eccede in zelo.

Uno di questi potrebbe essere il singolare individuo avvistato questa mattina nella zona del Parco Commerciale Grancia, precisamente nei pressi del negozio Jysk.

L'uomo è stato notato aggirarsi con indosso una tenuta inusuale (con tanto di maschera da mare indosso), bardato di tutto punto.

Da una parte verrebbe da sorridere, dall'altra ci si sofferma ancor di più su quelli che possono essere i timori di chi, per un motivo o per un altro, in questa situazione si sente indifeso o particolarmente a rischio.

lettore tio/20minuti