Tornano le mascherine in farmacia, sul web c’è chi ne approfitta

STABIO - Mascherine, disinfettanti, spray per superfici, amuchina, gel disinfettanti. Con la psicosi da coronavirus, tutti cercano di attrezzarsi come meglio credono pur di scongiurare il contagio. Da quando è stato annunciato ieri il primo caso ticinese, la situazione è in evoluzione.

Dalla vicina Lombardia arrivano immagini di metropolitane vuote e persone per le strade con sciarpe su naso e bocca oppure mascherine, dalle classiche verdi usa e getta a quelle più fashion nere o di stoffa. «In aeroporto a Linate, stamattina, sembrava di essere in un film - racconta un lettore che ha acquistato mascherine e guanti per la figlia in partenza, come consigliato dalla compagnia aerea -. Nei posteggi l'80% della popolazione aveva mascherina e guanti, alcuni anche la tuta».

E se già nelle scorse settimane le mascherine nelle farmacie ticinesi erano introvabili, questa mattina un fornitore ha consegnato scatoloni pieni di quelle munite di filtro. «La metà le abbiamo già vendute - spiegano dalla Farmacia Zanini di Stabio -. Non ci siamo rivolti all’unione farmaceutica come di consueto, ma abbiamo contattato direttamente il fornitore e sono arrivate».

Il prezzo in farmacia? «Un pezzo costa 9.90 franchi. Ed è ottimo, considerato che solitamente vengono due franchi in più». Intanto sui portali di compravendita online c’è chi approfitta del momento per proporre lo stesso prodotto a 50 franchi. Altri piazzano quelle usa e getta a cinque franchi, classiche o nere. Mentre quelle con filtro su tutti.ch vanno dai 15 agli, appunto, 50 franchi.

Ma come nasce l’idea di approfittare di un momento simile per proporre questo tipo di prodotti? «Cerco di arrotondare in qualche maniera, per la mia famiglia - si giustifica uno -. Perché alcuni possono fare business sul Covid-19 e io no?». Altri sostengono di averne acquistate troppo e di volerle solo rivendere al prezzo che le hanno pagate. Qualcuno invece è più pragmatico: «Il prezzo di un prodotto viene dettato dalla domanda».

TiPress