L’ananas del PPD nel mirino dei Giovani Verdi

LUGANO - «Quando fai lista con Verdi liberali ma festeggi con frutta esotica dal Sud America e acqua in bottiglia». È il meme pubblicato sui social dai Giovani Verdi Ticino e che prende di mira l’assemblea della sezione luganese del PPD, in cui venerdì sera sono stati annunciati i nomi dei candidati che correranno per le elezioni comunali del prossimo 5 aprile.

Un’assemblea in cui in effetti spiccava la presenza di numerosi ananas sui vari tavoli. E che i Giovani Verdi ticinesi hanno preso come pretesto per rispondere all’attacco social che la consigliera nazionale Greta Gysin aveva subito lo scorso autunno per una bottiglia di presunto Prosecco.

Al meme che i Giovani Verdi hanno pubblicato in questi giorni, non è mancata la risposta del PPD luganese: «Giovani Verdi, penso abbiate altre argomentazioni e temi più nobili che spendere tempo per un ananas a un’assemblea di partito». I Giovani Verdi hanno quindi ricordato: «Abbiamo molti temi, tra cui diminuire il consumo di plastica e i rifiuti in genere, acquistare locale e di stagione per promuovere i commerci ticinesi». E hanno aggiunto l'invito che «con questo simpatico meme possiate fare più attenzione e magari acquisire un po’ di coscienza in più da portare anche nei lavori politici».

La vicenda del Prosecco - Quando la neoeletta deputata Greta Gysin lo scorso autunno aveva festeggiato il risultato delle elezioni federali stappando una bottiglia di spumante, il deputato PPD Marco Romano l’aveva ripresa commentando una foto pubblicata su Facebook: ipotizzando che si trattasse di Prosecco (quindi un prodotto dell’Italia nord-orientale), aveva chiesto se per un rappresentante dei Verdi non era forse meglio optare per «qualcosa di local». Si trattava comunque di una bottiglia di un produttore ticinese.