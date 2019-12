StraLugano, tutti pronti per iscriversi?

LUGANO - Quando ti diverti il tempo passa in un attimo. Forse è proprio per questo che sembra impossibile che siano già passati 15 anni dalla prima edizione della StraLugano. Allora partirono in 600, lo scorso anno, al via, erano oltre 5'000. 15 anni di emozioni che anche quest’anno saranno pronte ad abbracciare i corridori il fine settimana del 16-17 maggio nel solco della continuità, ma con grandi novità di prestigio.

Prima fra tutte la conferma che StraLugano sarà la sede ufficiale dei Campionati Svizzeri di 10KM su strada. Un riconoscimento di caratura nazionale che dona ancor più lustro a tutta la manifestazione.

Per la prima volta si disputerà inoltre la FastRun, una 5KM competitiva rapida e lineare che permetterà ai principianti di avvicinarsi con dolcezza al mondo dei runner e consentirà ai più esperti di ottenere risultati cronometrici di altissimo livello.

Confermatissima la Half Marathon della domenica mattina che sviluppandosi sul percorso più veloce della Svizzera coinvolge ogni anno sempre più atleti.

Analogo discorso vale per la StraLugano Relay, la mezza maratona a staffetta, che sempre più viene scelta da terzetti di amici e colleghi per rafforzare le proprie sinergie.

Punto ormai fermo del weekend sportivo la Monte Brè Vertical Race, una corsa in salita che si snoda su un tracciato spettacolare dal punto di vista tecnico e paesaggistico che è possibile abbinare, per i più audaci, alla 10Km CityRun partecipando così alla Stracombinata, una gara per molti, ma decisamente non per tutti.

Ampio spazio sarà dedicato come sempre alla solidarietà con la 4Charity della domenica ormai diventata un “must” della StraLugano.

Ovviamente non potrà mancare la KidsRun, l’appuntamento riservato ai talenti di domani che da anni monopolizza l’attenzione di genitori e tifosi nelle ore pomeridiane del sabato.

Innumerevoli gli eventi collaterali che spaziano dai DJ Set alla nuovissima Hannibal’S Ninja OCR, una gara ad eliminazione in cui si fondono tecnica, forza e agilità che lascerà tutti con il fiato sospeso.

Per finire, giusto soffermarsi sul pacco gara come sempre ricco e richiestissimo che però in questa edizione speciale offre, in aggiunta, una maglia tecnica celebrativa con i colori del Ticino unica e introvabile. Insomma, un’edizione che si prospetta come la più coinvolgente e completa di sempre.