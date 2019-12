«No, in Piazza Grande le auto non le vogliamo»

LOCARNO - Il Municipio di Locarno ha preso posizione in merito alla mozione del consigliere comunale Alberto Akai e cofirmatari, per la reintroduzione temporanea dell’accesso veicolare e dei posteggi in Piazza Grande. Pur comprendendo l’importanza di sostenere i commerci, il Municipio ha però formulato un preavviso negativo alla mozione, annunciando al contempo la creazione di nove stalli gratuiti per la durata di 30 minuti nei pressi della Piazza.

Piazza da tutelare - Dopo la sua pedonalizzazione nel 2007, Piazza Grande sarà infatti protagonista – assieme a Largo Zorzi, Piazza Muraccio ed altri elementi del comparto urbano – del progetto di ridefinizione degli spazi pubblici del centro cittadino, che saranno ripensati nei loro contenuti e rinnovati nelle strutture. Tale progetto di rilancio, sul quale il Consiglio comunale sarà chiamato ad esprimersi nel corso del prossimo mese di gennaio, concretizzerà la visione migliore per il futuro del cuore di Locarno. Il Municipio ritiene che tale sviluppo non possa prescindere da una tutela della Piazza quale area pedonale e centro aggregativo per la Città, soprattutto se paragonata ad altre realtà urbane svizzere ed europee che hanno già da tempo adottato misure analoghe, con risultati positivi anche dal punto di vista economico.

Più svantaggi che vantaggi - La tesi dell'esecutivo cittadino è la seguente: «La reintroduzione dell’accesso veicolare e dei posteggi in Piazza, seppur per periodi limitati ma sull’arco di diversi anni, pur non comportando forzatamente un incremento tangibile dell’indotto per i commerci limitrofi, avrebbe come conseguenza certa invece l’eliminazione dello spazio, dell’atmosfera e della dimensione che oggi permettono alla Piazza di fungere da luogo di ritrovo e da aggregatore per la comunità».

In contrasto col cantone - Inoltre, fa notare il Municipio, dal punto di vista procedurale, quanto richiesto dalla mozione sarebbe in contrasto con le condizioni vincolanti della licenza edilizia relativa all’autosilo di Piazza Castello e con l’accordo stabilito con l’autorità cantonale, ovvero l’eliminazione dei posteggi pubblici in superficie, sostituiti dagli stalli all’interno dell’autosilo. A questo proposito, viene ricordato che la Città ha acquisito da pochi anni il parcheggio pubblico di Largo Zorzi che dispone di quasi 400 posti auto, ubicati a meno di 300 metri da Piazza Grande.

Parcheggi gratis per mezzora - Tuttavia, «sensibile all’oggettiva difficoltà per i commerci e con grande gratitudine per tutti i commercianti che attraverso la propria attività contribuiscono a rendere viva e vivace la Città», il Municipio ha voluto introdurre la possibilità di parcheggiare gratuitamente per 30 minuti nei pressi di Piazza Grande. Nove stalli saranno quindi a disposizione a partire dai primi mesi del 2020: cinque di essi si troveranno in prossimità dello stabile postale, mentre altri quattro saranno ubicati in Città Vecchia.