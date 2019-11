Inaugurata la nuova sede dell’International School of Ticino

CADEMPINO - È stata inaugurata questa mattina la nuova sede dell’International School of Ticino, situata in via Ponteggia 23 a Cadempino.

La scuola accoglie 128 alunni - dai 3 ai 14 anni - provenienti da oltre 15 Paesi ed è stata progettata per essere un ambiente versatile e aperto che combina il presente ed il futuro dell’istruzione, attingendo alle migliori filosofie educative a livello locale, nazionale e globale.

Per le classi ribattezzate "Early years" (scuola dell'infanzia) sono stati utilizzati materiali e colori naturali che vanno ad inserirsi negli ampi spazi forniti di dotazioni tecnologiche all’avanguardia. Le classi di "Primary", "Middle" e "High School" (elementari, medie e superiori) sono invece state progettate per ospitare un numero massimo di 20 studenti. «Sono soddisfatto che una scuola importante come l’International School of Ticino abbia scelto il territorio di Cadempino per la sua nuova sede», commenta il Sindaco Marco Lehner che ha preso parte all'inaugurazione. «I responsabili del Gruppo Inspired hanno evidentemente ritenuto e valutato che il nostro Comune potesse essere il luogo ideale per lo sviluppo di questo progetto. E questo senza dubbio anche grazie alle strutture già esistenti, che sono diventate parte dell’offerta scolastica e che hanno favorito e favoriranno l’inserimento della Scuola e dei suoi studenti nel territorio».

Ovviamente soddisfatto anche il preside dell'istituto, Andrew Ackers: «La visione dell’International School of Ticino si ispira al motto del nostro gruppo “inspire the extraordinary”. Il nostro scopo è puntare all’eccellenza attraverso i migliori metodi di insegnamento nazionali ed internazionali».

International School of Ticino