Lugano è candidata allo "Snodo d’oro"

LUGANO - La mobilità di Lugano merita un premio? Sembrerebbe di sì visto che la Città è stata candidata per il "FLUX – Snodo d’oro", uno dei più importanti premi proprio per la mobilità in Svizzera.

Con il FLUX viene premiato un nodo d’interscambio considerato efficiente dal punto di vista operativo, che consente ai passeggeri di viaggiare nel modo più confortevole possibile. Il premio viene assegnato al comune responsabile della progettazione dello snodo di traffico.

La giuria specializzata composta da dieci esperte ed esperti svizzeri del trasporto pubblico effettua ogni anno una selezione sulla base di un tema chiave diverso. Quest’anno il premio sarà assegnato alla città che è riuscita a integrare il nodo d’interscambio nell’area urbana in modo ottimale.

La candidatura di Lugano - Con la conclusione dell’intervento di modernizzazione nel 2017, la stazione ferroviaria di Lugano si è trasformata in un complesso molto confortevole e funzionale. Il piazzale della stazione è ora una zona pedonale, anche se rimane comunque aperto alla circolazione degli autobus e dei taxi.

L’esempio di Lugano mostra chiaramente che la trasformazione di una stazione ferroviaria in uno snodo di interscambio integrato nella struttura urbana comporta cambiamenti significativi che possono avvenire solo gradualmente. La prima importante tappa, ormai completata, è un chiaro impegno a favore dei pedoni e del trasporto pubblico. Questo spirito d’innovazione viene ora premiato con la candidatura al FLUX. La giuria ha esaminato 45 snodi d’interscambio nei capoluoghi distrettuali e di questi ne ha scelti quattro come candidati per il premio. Oltre a Lugano sono stati nominati per il FLUX 2019 anche Zurigo Oerlikon, San Gallo e La Chaux-de-Fonds.

La premiazione - Il 28 novembre la giuria renderà noto il vincitore: la cerimonia di premiazione si terrà ad Aarau in occasione di Movimento, il Forum per la mobilità di AutoPostale. Al comune vincitore verranno assegnati 5000 franchi. AutoPostale, l’Associazione Traffico e Ambiente (ATA) e l’Unione dei trasporti pubblici (UTP), in quanto patrocinatori del premio, conferiranno il FLUX, giunto ormai alla sua tredicesima edizione.