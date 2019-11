Lidl apre le porte al Centro Breggia

BALERNA - Giovedì mattina, Lidl aprirà al Centro commerciale Breggia di Balerna la sua settima filiale in Ticino. Su una superficie di vendita di circa 1140 metri quadri, l’impresa di commercio al dettaglio offrirà ai suoi clienti oltre 2000 prodotti di uso quotidiano.

La filiale ai raggi x - Per questa nuova filiale - la 134esima a livello nazionale -, Lidl Svizzera ha investito 2,5 milioni di franchi. Per ridurre il consumo di corrente, gli ambienti sono illuminati da modernissime lampadine a LED. Il cuore della filiale è costituito da un impianto per riscaldamento, ventilazione e climatizzazione moderno ed efficiente. Per la produzione del calore necessario agli ambienti commerciali Lidl Svizzera impiega refrigeranti naturali. Infine, a disposizione dei clienti ci sono oltre 400 parcheggi.

La filiale aprirà le sue porte per la prima volta alle 7.30 di giovedì mattina. Per la giornata di apertura sono previste varie offerte speciali, degustazioni ed omaggi.