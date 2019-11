Il Vaticano come la Valascia: sentite che Montanara

BELLINZONA/ CITTÀ DEL VATICANO – «La Montanara uè, si sente cantare. Noi cantiam la Montanara, per chi non la sa...». Sembra di essere alla pista della Valascia, in occasione delle partite di hockey su ghiaccio dell'Ambrì Piotta. E invece ci troviamo nella Città del Vaticano, in Piazza San Pietro, davanti a Papa Bergoglio.

Il suggestivo e imprevisto coro è andato in scena di recente. Ad aprirlo, un gruppo di alpini italiani. Ma la cosa più curiosa è che, casualmente, sul posto c'erano anche alcuni tifosi della squadra biancoblu. «Per me era già un'emozione enorme essere lì – racconta Stefano Ponti, uno dei ticinesi in trasferta –. Vedere Papa Francesco a pochi metri da te è qualcosa che va ben al di là degli aspetti religiosi».

Poi parte quella melodia. Improvvisamente. «Immaginatevi cosa possa avere rappresentato per me, tifoso dell'Ambrì da sempre, sentire la Montanara, il nostro "inno", in un contesto del genere. È stata una sensazione indescrivibile, da pelle d'oca».