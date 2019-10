In bici al lavoro: «Un pieno di benzina adesso mi dura 4 mesi»

LUGANO - Il tema dell'ecosostenibilità è più attuale che mai. In tutto il mondo si punta il dito contro le maggiori cause inquinanti e tra queste c'è, sicuramente, anche l'uso smodato di veicoli a motore. Tra gli esempi virtuosi si possono contare coloro che scelgono la "mobilità green" anche per gli spostamenti quotidiani casa-lavoro. Come Patrizia, che da circa 2 anni Percorre la tratta Caslano-Bedano e ritorno sfruttando la sola forza delle sue gambe.

«Ma con un piccolo aiuto», precisa. Patrizia, infatti, è tra i tanti passati alla bici elettrica. «L’idea è venuta a mio marito - spiega -. Lavora ad Agno. Dopo l’introduzione della tassa di collegamento l’azienda gli ha chiesto il pagamento del parcheggio. Ha deciso di passare alla bicicletta. “non spendo e prendo aria”, ha detto. E io ho seguito il suo esempio».

Solo che per Patrizia il tragitto è meno breve: «Sono circa 24 chilometri al giorno. Ma la situazione era diventata insostenibile. Una volta, in auto, ci mettevo mezz’ora per fare 12 chilometri. Adesso ci vuole un’ora salvo imprevisti. Con la bicicletta in 30 minuti sono a casa».

Da qui la decisione di passare all’elettrico. Senza però poter usufruire di nessun contributo per l'acquisto: «Purtroppo Caslano non rientra tra i comuni che prevedono incentivi in questo senso. L’attrezzatura completa mi è costata sui 3’000 franchi. Ma l’anno scorso sono riuscita a sfruttarla anche nei mesi invernali. Basta coprirsi bene. E poi ho la fortuna di avere vicina la ciclopista».

Il risparmio, così, si fa sentire: «Prima facevamo un pieno a settimana. Adesso ci dura anche 4 mesi». A tal proposito Patrizia si fa portatrice di un altro buon proposito, prendendo spunto dalla vicina Penisola, precisamente dalla regione Piemonte: «Si chiama "bike to work". Ti pagano i chilometri compiuti nel tragitto tra casa e lavoro. Ovviamente se usi la bicicletta. Precisamente, chi aderisce all'iniziativa può contare su 25 centesimi per ogni chilometro percorso».

Un'idea, questa, che vedrebbe bene anche in Ticino: «Lo trovo un progetto all'avanguardia. Spero possa stuzzicare la fantasia dei nostri politici... Chissà».