Trovato un parassita nel pesce persico del Ceresio

LUGANO - Un vermetto rosso è stato trovato nel filetto di pesce persico. Pesce che era stato pescato nel lago a Porlezza. La nota è dell’Ufficio territoriale regionale (Utr) Insubria, ma il ritrovamento avvenuto nel Ceresio “italiano” viene confermato anche dall’Ufficio della caccia e della pesca ticinese: «Effettivamente qualche campione con dentro questo verme è stato consegnato anche a noi - ci spiega il collaboratore scientifico Danilo Foresti -. È un vermetto rosso, un nematode, l’Eustrongylides». Nel persico del Ceresio il parassita è arrivato tramite gli uccelli, «svassi e cormorani» sottolinea l'Utr.

Solo pochi casi - La presenza del parassita nel pesce, però, non deve destare allarmismi. «È un fenomeno abbastanza ciclico ma sporadico», precisa ancora Foresti. «A distanza di qualche anno si ripresenta generalmente qua e là. Va comunque detto che la stragrande maggioranza dei persici non ha questo parassita».

I rischi del pesce crudo - In Ticino non ci sono al momento segnalazioni di casi umani di eustrongilidosis, come neppure della presenza del parassita in filetti venduti da pescatori, in pescheria o al ristorante. Lo conferma Marco Jermini, direttore del Laboratorio cantonale, che “una volta di più” ricorda come il consumo di pesce crudo (come la tartare o il carpaccio di persico) sia comunque sempre sconsigliato, anche se proveniente dai nostri laghi. «La preparazione e il servizio di pesce crudo (come il sushi) è permesso dalla legge solo se il pesce è stato precedentemente congelato». Il rischio è sempre presente, anche se il pesce viene consumato nell’ambiente domestico.

I sintomi - Quali sono i rischi per la salute? Gastrite o infiammazione dello stomaco. Che possono portare a perforazione intestinale, il che richiederebbe la rimozione chirurgica dei vermi. Il rischio sussiste solo se il pesce viene consumato crudo. Con la cottura il parassita viene infatti neutralizzato.