La città diventa capitale gastronomica con la Guida Michelin

LUGANO - 500 personalità di spicco del settore enogastronomico nazionale e internazionale. La presentazione della nuova Guida Michelin Svizzera 2020 con tanto di nuovi chef che riceveranno l’ambita stella. Così Lugano si appresta a diventare la capitale svizzera dell’enogastronomia. Accadrà tutto lunedì 24 febbraio al LAC, che ospiterà il “Michelin Guide Switzerland Star Revelation Gala”. È la prima volta che la Svizzera italiana ospiterà l’importante evento.

Perchè proprio Lugano? È il Direttore Internazionale delle Guide Michelin, Gwendal Poullennec, a spiegarlo: «Lugano è un territorio eccezionale per i prodotti locali. La Città e la sua regione sono un centro ideale per la gastronomia europea, nonché un luogo privilegiato per gli chef e tutti coloro che apprezzano la cucina di qualità. L’unione fra la cultura svizzera e quella italiana fa del Ticino un importante crocevia gastronomico in cui si fondono sapori e profumi irresistibili. Apprezzata meta turistica, la regione ha molto da offrire ai buongustai, tra i meravigliosi salumi e le diverse specie di pesci che abitano i suoi fiumi e laghi».

Intanto le istituzioni luganesi gongolano. Ad iniziare dal sindaco Marco Borradori: «Accogliere in città la presentazione della Guida Michelin Svizzera 2020 conferma la capacità del nostro territorio non solo di preservare le tradizioni gastronomiche locali e quindi le nostre radici culturali e la nostra identità, ma anche di metterle a frutto in un’ottica di sviluppo, creatività e innovazione».

Soddisfazione espressa anche da Roberto Badaracco, Capo Dicastero cultura sport ed eventi: “Da anni la Città di Lugano, la nostra regione e tutti i professionisti che vi operano, svolgono un intenso lavoro di promozione dell’enogastronomia di qualità. Prodotti, peculiarità e maestrie locali hanno saputo guadagnarsi un posto di rilievo nel settore, a livello nazionale e non solo. Essere scelti dalla Guida Michelin rappresenta il coronamento di questo grande lavoro».