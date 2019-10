Ecco il nuovo volto della Posta di Giubiasco

GIUBIASCO - Il nuovo volto della rinnovata filiale postale di Giubiasco è stato svelato questa mattina alla clientela. «Si tratta - precisa la Posta in una nota stampa - dell’ottava filiale in Ticino che decidiamo di ammodernare, investendo in un concetto innovativo capace di combinare prestazioni fisiche e digitali in un medesimo luogo».

Dopo Minusio, Cugnasco, Biasca, Lamone-Cadempino, Vira Gambarogno, Lugano-Cassarate e Serfontana, anche la filiale del Borgo è infatti stata rivista ed adattata ai più moderni standard. I cinque sportelli presenti nello stabile sono infatti stati integrati da una zona d’informazione e consulenza luminosa e aperta. Qui, accanto alle tradizionali prestazioni postali, il personale mostra ai clienti come poter svolgere le operazioni correnti in modo efficiente e in tutta semplicità, che si tratti di soluzioni da attuare in filiale, a casa o in mobilità.

La rinnovata sede postale presenta uno sportello agibile anche a persone con disabilità motorie, un angolo-gioco dedicato ai più piccoli e due automatici di prelievo Postomat esterni. È inoltre fruibile un punto di deposito per i pacchi preaffrancati e per mezzo di un apparecchio preposto si possono eseguire versamenti senza contanti, il tutto senza dover attendere il turno allo sportello.

Gli orari di apertura della filiale rimangono invariati. «Quella di Giubiasco - ricorda la responsabile delle filiali del Bellinzonese Rachele Aebersold-Guidicelli - è una filiale apprezzata tanto dalla clientela residente quanto da quella di passaggio, che transita da e per il centro di Bellinzona. Siamo orgogliosi di poter inaugurare oggi una sede completamente rinnovata, dove il cliente è protagonista e dove il nostro personale, grazie alle ottime competenze, si impegna quotidianamente per farlo sentire tale».

Presso la nuova filiale è inoltre presente uno dei cinque punti della rete di condivisione di bici cargo elettriche della Città di Bellinzona che ha individuato in questa ubicazione una collocazione ideale e facilmente accessibile. All'inaugurazione era presenta anche il Municipale Mauro Minotti, che ha salutato positivamente la "nascita" di questa sede all’avanguardia: «Formulo i migliori auguri al team di collaboratrici e collaboratori, che ogni giorno assicura un servizio esemplare alla popolazione di Giubiasco e dintorni».

La Posta