Animali morti e "strani": la mostra che impressiona

MENDRISIO - Animali morti e imbalsamati, altri riprodotti in bronzo, o con installazioni neon e stampe lambda. È una mostra destinata a stupire - e forse a far storcere qualche naso - quella inaugurata oggi dall'Usi al Teatro dell'architettura di Mendrisio.

"The worth of life" è formata da sessantacinque opere di Koen Vanmechelen, artista belga di livello internazionale, famoso per le sue opere zoomorfe in cui, spesso, utilizza parti di animali morti conservati con la tecnica della tassidermia. Dedicata alla biodiversità, l'esposizione è "ospitata" da Mario Botta: all'interno dei tre piani del Teatro progettato dall'architetto momò, sarà visitabile da venerdì 4 ottobre al 2 febbraio.

foto Giordano