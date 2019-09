A Lugano una notte tropicale da record

LUGANO - A inizio settembre ci eravamo ormai già quasi rassegnati all’arrivo dell’autunno, invece negli ultimi giorni le temperature sono risalite. Addirittura a Lugano è stata misurata la prima notte tropicale di metà settembre dall’inizio delle misurazioni nel 1864, comunica MeteoSvizzera.

Le temperature quasi estive di questi giorni sono destinate a durare ancora solo qualche giorno.

Previsioni - Le nuvole di questa mattina si dissolveranno pian piano nell’arco della giornata, e rimarrà solo qualche velatura. Le temperature oggi toccheranno i 27 gradi in pianura, e per trovare l’isoterma di zero gradi bisognerà arrivare fino ai 4’400 metri.

La settimana parte con il piede giusto: per lunedì e martedì sono previste giornate soleggiate, e le temperature massime si aggireranno attorno ai 29 gradi, mentre le minime tra i 14 e i 18 gradi in pianura.

Da mercoledì aumenterà la nuvolosità, seguita anche da qualche debole rovescio, e da giovedì le temperature massime si abbasseranno, raggiungendo al massimo i 22 gradi. Dopo una mattinata nuvolosa, nel pomeriggio sono previste schiarite.

Pericoli - A causa delle scarse precipitazioni e delle alte temperature, in Ticino è in vigore l’allerta di grado due (su cinque) per pericolo di incendi nei boschi.