Non sarà il solito Apple Store

LUGANO - Art Computer sbarca ufficialmente in Ticino. Già punto di riferimento per il mondo Apple nella Svizzera romanda - di cui è “premium reseller” dal 1995, con 3 punti vendita a Ginevra, Losanna e Ginevra -, lo store aprirà ufficialmente i battenti sabato in via Cattedrale, nel centro di Lugano.

Al netto del progresso tecnologico generale, un quarto di secolo fa il mondo della “mela” era completamente diverso. Era l’epoca dei “cloni” Macintosh; un’epoca che sarebbe tramontata un paio d’anni dopo, con il ritorno di Steve Jobs al vertice e il rilancio - a colpi di iPod, MacBook e iPhone - dell’azienda di Cupertino a livello globale.

Non un semplice Apple store - Quello che Art Computer ha annunciato oggi con una conferenza ad hoc è la promessa di un’esperienza Apple del tutto nuova. «Siamo fieri di lanciare questo nuovo concetto proprio a Lugano» ha affermato il fondatore Alexandre Robert-Tissot, spiegando che l’idea iniziale di aprire un punto vendita sul Ceresio risale al periodo 2016-2017.

Ogni dettaglio del negozio, svelato questa mattina in anteprima, è stato interamente disegnato da Apple. Non si tratta però del classico “Apple Store”.

Today @ ART - L’annuncio più interessante è però quello che riguarda il concept “Today @ ART”. In parole povere, grazie a specialisti dell’universo Apple saranno organizzate diverse attività che vanno dai corsi di fotografia, alla musica, passando per programmazione, arte e fitness. Riuscire a «fare cose che prima erano impossibili», attraverso le proprie passioni. E in questo senso, l’obiettivo - come spiegato in prima persona dal responsabile - è quello di riuscire a «valorizzare il prodotto che utilizziamo ogni giorno»

iPhone, iPad & co. - In quanto punto vendita, la gamma completa della “mela” sarà disponibile, corredata dal servizio di consulenti qualificati. «Un commercio al dettaglio nuovo», ha proseguito Robert-Tissot, in cui l’esperienza personalizzata diventa più centrale che mai. Oltre alla vendita a clienti privati, le altre linee prevedono servizi per le aziende e, soprattutto, per il mondo della formazione.

Tra il 1995 e il 2000, la società ha infatti sviluppato durature partnership con realtà come il CERN, le università di Ginevra e Losanna e il Politecnico vodese. E, in tal senso, un appuntamento con l’Università della Svizzera italiana (USI) è già stato fissato in agenda.

