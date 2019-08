L'insegna Brè potrebbe non essere riaccesa

LUGANO - Non tutti se ne saranno accorti, ma da un po' di tempo le notti luganesi sono prive dell'illuminazione data dalla scritte Brè che orna l'omonimo monte.

Il motivo? Ufficialmente le AIL, da noi contattate, affermano che l'insegna è stata spenta per "manutenzione". Tuttavia, ammettono, è in discussione l'eventuale riaccensione. Non c'è, insomma, una decisione definitiva in merito, per il momento.

Del futuro della storica insegna, affermano le AIL (tra l'altro proprietarie della scritta luminosa), si deciderà previa discussione con il Municipio di Lugano, anche se un incontro in tal senso non sembra essere stato per il momento programmato.

tio/20minuti - Pa.St.