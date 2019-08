«Ma non poteva venire in treno?»

MELIDE. Un atterraggio «turbolento», a detta del passeggero. Oggi il pilota dell'elicottero con a bordo Ignazio Cassis ha avuto qualche difficoltà a condurre la manovra sul campo di calcio di Melide. Colpa del forte vento, ha spiegato il ministro ai giornalisti. Ma era solo l'inizio.

Vento di polemiche - A terra ad attendere il consigliere federale c'erano ammiratori e compagni di partito, ma anche qualche polemica. Dopo la sponsorizzazione di Philip Morris ad Expo 2020 – annullata martedì – ad attirare le critiche questa volta è stato proprio il mezzo di spostamento utilizzato dal ministro.

«Un segnale per il clima» - Il Superpuma dell'esercito ha trasportato Cassis da un brunch mattutino in Romandia al congresso del Plr, dove è arrivato alle 12.05. «Non avrebbe potuto venire in treno?» attacca il deputato ambientalista Nicola Schonenberger (Verdi). «In un giorno così importante, sarebbe stato un segnale istituzionale a tutela del clima».

Atterraggio imprevisto - La tappa a Melide è stata un fuori programma, in realtà: il consigliere federale era atteso alle 18.30 a Chiasso per la cerimonia del Primo d'agosto. Il percorso dunque «avrebbe potuto essere coperto tranquillamente con altri mezzi meno costosi e meno inquinanti» secondo Schonenberger: dal canton Vaud alla città di confine i calcolatori indicano un viaggio di 4.30 ore in auto, di 5-6 ore in treno. «Certo non sarebbe arrivato in tempo per il congresso a Melide – affonda il deputato – ma parliamo di un evento privato e di partito, per cui non andrebbero utilizzati velivoli pagati dal contribuente!».

«Gradita sorpresa» - Lo staff del ministro non è stato raggiungibile per un commento, finora. L'ufficio stampa del Plr non entra nel merito degli spostamenti dell'illustre ospite, si limita dire che la visita «è stata una gradita sorpresa» e precisa che Cassis non se n'è andato in elicottero. Dopo una tappa nella sua abitazione privata, a Montagnola, il consigliere federale è stato scortato in auto a Chiasso per tenervi il suo discorso ufficiale.

230 litri all'ora È il consumo medio di carburante di un Superpuma (fonte Helirezia). L'elicottero viaggia fino a 310 km/h.

tipress