237 maturità consegnate alla Commercio

BELLINZONA - Si è svolta sabato 22 giugno al Palasport di Bellinzona, la cerimonia di consegna delle maturità ai 237 allievi che hanno concluso il loro percorso di studi alla Scuola cantonale di commercio di Bellinzona.

Durante la serata, presentata dal vicedirettore Walter Benedetti e allietata dalla voce di Noemi Frigerio e dalla chitarra di Lorenzo Monteggia, in entrata ha preso la parola il direttore Adriano Agustoni, che ha sottolineato il «traguardo raggiunto dagli allievi, ormai proiettati in una nuova dimensione della loro vita».

Il direttore ha poi citato le parole di Liliana Segre, che molti studenti hanno incontrato lo scorso mese di dicembre a Lugano. Sopravvissuta all'Olocausto, l'88enne aveva rammentato che il valore di una persona passa per la capacità di assumersi le proprie responsabilità e aveva messo in guardia sul pericolo dell’indifferenza dilagante che pervade la nostra società. «È quasi sempre, più grave della violenza. Perché dalla violenza uno sa che si deve difendere e si prepara. Invece l’indifferenza di chi volta la faccia dall’altra parte, di chi non saluta, l’indifferenza è subdola e complice. È quella che ha fatto dire a milioni di persone in tutta Europa: "ma io non sapevo! Io non ho capito"».

nel corso della cerimonia è pure intervenuto il sindaco di Bellinzona Mario Branda che ha ricordato la sua maturità ottenuta proprio alla Scuola cantonale di commercio, felicitandosi con i giovani maturati per aver terminato la loro formazione con successo. Dopo gli interventi ufficiali si è poi data lettura del nome di tutti i licenziati e sono stati attribuiti i premi per i migliori risultati nei vari ambiti.